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Пашков: в «Салавате» проблемы с управлением командой, но отставка Цулыгина — это динамит

Пашков: в «Салавате» проблемы с управлением командой, но отставка Цулыгина — это динамит
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал последние результаты «Салавата Юлаева», который проиграл 14 матчей из последнего 21.

«Я уже говорил, что «Салават» очень неровно проходит чемпионат. Я думаю, что здесь причина именно в управлении командой. Имея очень неплохой состав, который мало изменился по сравнению с прошлым сезоном, допускают слишком часто перепады в игре. Стабильности нет. Управление командой и тренировочный процесс, мне кажется, недостаточно отлажены. Мне кажется, в этом главная причина.

Стоит ли увольнять Цулыгина перед плей-офф? Я не сторонник того, чтобы тренера меняли в ходе сезона, если только не сложилась какая-то экстраординарная ситуация. Я не думаю, что ситуация в «Салавате» дошла до такой степени, что разрешить её может только смена тренера. Цулыгин должен доработать сезон, а уже по его итогам, после анализа его работы руководство сделает оценку и свои выводы. Несмотря на все передряги и слухи вокруг взаимоотношений внутри команды, сейчас не стоит взрывать вот этот динамит в виде смены тренера», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Салават» проиграл 14 матчей из последнего 21. Трёхматчевой победной серии нет с ноября
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