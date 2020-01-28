Новиков: Брагин поможет молодым игрокам быстрее раскрыться в главной сборной

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал состав сборной России на третий этап Евротура – Шведские игры .
«Главная особенность нынешнего состава — приглашение большого количества игроков молодёжной сборной. Это здорово. Молодым нужно доверять, это наша перспектива, наше будущее. Выйти на лёд в форме национальной команды дорогого стоит. Уверен, что все ребята будут биться, стараясь показать себя. Кто-то считает состав экспериментальным, но я так не считаю. В сборной нет ни одного игрока, который получил вызов авансом. Каждый хоккеист заслужил вызов в национальную команду своей игрой за клуб.
Усилился и тренерский штаб. Уверен, что Валерий Брагин поможет молодым ребятам быстрее раскрыться. Вообще, хочу сказать, что за Валерия Николаевича я рад. Он своей работой заслужил приглашение в национальную команду. Помимо молодых ребят получили шанс показать себя и более опытные — Галимов, Толчинский и Шаров. Они в своих клубах вышли на ведущие роли, так что их приглашение тоже выглядит вполне логично», — рассказал Новиков «Чемпионату».
- 28 января 2020
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