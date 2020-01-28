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Цулыгин: об игре «Салавата» сказать нечего. Ощущение, что ещё не долетели

Цулыгин: об игре «Салавата» сказать нечего. Ощущение, что ещё не долетели
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от проигранного матча с «Амуром» (2:4).

«По нашей игре сказать нечего – такое ощущение, что мы ещё не долетели, мы где-то были там, но не на матче. Поэтому комментировать что-либо сложно. Когда счёт был 1:4, мы не стали переходить на полноценные три звена, а играли в четыре, потому что завтра опять матч, чтобы ребята сильно не «закислились», — приводит слова Цулыгина официальный сайт КХЛ.

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте первого периода, отличился Кирилл Рассказов. Спустя 10 минут «Амур» упрочил перевес в счёте усилиями Владислава Ушенина. В середине второго периода гости отыграли одну шайбу после точного броска Дмитрия Кугрышева. Ключевым моментом матча стал двухминутный отрезок в середине третьего периода, когда в ворота гостей влетели две шайбы. С интервалом в 108 секунд отличились Александр Горшков и Игорь Руденков. Шайба Линуса Умарка на последней минуте матча на исход встречи повлиять уже не могла.

«Салават» проиграл 14 матчей из последнего 21. Трёхматчевой победной серии нет с ноября
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