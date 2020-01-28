Сергеев: у «Салавата» получилось хорошо только сыграть в меньшинстве

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Артём Сергеев поделился впечатлениями от поражения в матче с хабаровским «Амуром» (2:4).
«Думаю, что сегодня хорошо получилось, наверное, только в меньшинстве сыграть.
Посмотрим видео, тренерский штаб нам подскажет какие-то моменты, где нужно перестроиться, всё-таки размер площадки другой.
Сегодня самочувствие хорошее. Сейчас самое главное правильно подготовиться, в правильное время лечь спать, не раньше и не позже. Тогда, думаю, всё будет нормально», — цитирует Сергеева официальный сайт «Салавата».
Хозяева открыли счёт уже на второй минуте первого периода, отличился Кирилл Рассказов. Спустя 10 минут «Амур» упрочил перевес в счёте усилиями Владислава Ушенина. В середине второго периода гости отыграли одну шайбу после точного броска Дмитрия Кугрышева. Ключевым моментом матча стал двухминутный отрезок в середине третьего периода, когда в ворота гостей влетело две шайбы. С интервалом в 108 секунд отличились Александр Горшков и Игорь Руденков. Шайба Линуса Умарка на последней минуте матча на исход встречи повлиять уже не могла.
- 28 января 2020
-
16:46
-
16:30
-
16:27
-
16:20
-
16:07
-
15:57
-
15:40
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:32
-
14:17
-
14:05
-
13:38
-
13:10
-
13:01
-
12:40
-
12:15
-
12:01
-
11:45
-
11:29
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
10:01
-
09:35
-
09:13
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:42
-
08:33
-
08:05
-
07:36
-
07:09