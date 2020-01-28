Сергеев: у «Салавата» получилось хорошо только сыграть в меньшинстве

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Артём Сергеев поделился впечатлениями от поражения в матче с хабаровским «Амуром» (2:4).



«Думаю, что сегодня хорошо получилось, наверное, только в меньшинстве сыграть.



Посмотрим видео, тренерский штаб нам подскажет какие-то моменты, где нужно перестроиться, всё-таки размер площадки другой.



Сегодня самочувствие хорошее. Сейчас самое главное правильно подготовиться, в правильное время лечь спать, не раньше и не позже. Тогда, думаю, всё будет нормально», — цитирует Сергеева официальный сайт «Салавата».



Хозяева открыли счёт уже на второй минуте первого периода, отличился Кирилл Рассказов. Спустя 10 минут «Амур» упрочил перевес в счёте усилиями Владислава Ушенина. В середине второго периода гости отыграли одну шайбу после точного броска Дмитрия Кугрышева. Ключевым моментом матча стал двухминутный отрезок в середине третьего периода, когда в ворота гостей влетело две шайбы. С интервалом в 108 секунд отличились Александр Горшков и Игорь Руденков. Шайба Линуса Умарка на последней минуте матча на исход встречи повлиять уже не могла.



«Салават» проиграл 14 матчей из последнего 21. Трёхматчевой победной серии нет с ноября