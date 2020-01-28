«Питтсбург» подписал новый контракт с Петерссоном на $ 20 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» подписал новый контракт с защитником Маркусом Петерссоном, информирует официальный сайт американской команды. 23-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на пять лет, годовая зарплата защитника составит около $ 5 млн. Ранее в сентябре Петерссон подписал однолетний контракт с «Питтсбургом».



В текущем регулярном чемпионате Петерссон принял участие в 50 матчах, записав на свой счёт 15 (1+14) баллов при показателе полезности "+4" и 25 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводит на площадке 19 с половиной минут за матч.



Петерссон выступает за «Питтсбург» с сезона-2018/2019.