СКА — «Динамо» Мн: Брагин находится на скамейке «армейцев» и заявлен как старший тренер

Известный специалист Валерий Брагин занял место на тренерской скамейке петербургского СКА в матче с минским «Динамо». Брагин внесён в протокол «армейцев» в качестве старшего тренера. Напомним, Брагин также занимает пост главного тренера молодёжной сборной России и вчера, 27 января, вошёл в тренерский штаб главной национальной команды.
63-летний Брагин известен по работе с молодёжной сборной России, которую с перерывами возглавляет с 2010 года, и регулярно добивается попадания в тройку лучших команд на чемпионатах мира. Также Брагин успел поработать в воскресенском «Химике», мытищинском «Атланте», московских «Спартаке» и ЦСКА.
На молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею сборная России под руководством Брагина завоевала серебряные медали, уступив в финале Канаде (3:4).
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