Курносов: восьмое место неприемлемо для «Салавата Юлаева»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов поделился мнением о положении команды в таблице и работе тренерского штаба Николая Цулыгина.
«Высшее руководство клуба поддерживает тренерский штаб, несмотря на тяжёлую ситуацию. Восьмое место неприемлемо для «Салавата Юлаева». Мы сохраняем доверие к тренерам и думаем, что они найдут выход из этой ситуации.
Готово ли руководство терпеть, если Цулыгин не выполнит задачу по выходу в финал конференции? Давайте подождём, выполнит он или нет. Сейчас говорить об этом и загадывать не имеет смысла. Говорить, что он что-то не выполнит и будем ли мы терпеть, не слишком корректно. Мы понимаем, что после плей-офф во втором сезоне есть небольшой спад, но руководство республики и клуба доверяет тренерскому штабу. Не хотим говорить гипотетически, что будет. Наступят такие моменты, тогда и будем говорить», — цитирует Курносова «Горобзор».
- 28 января 2020
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