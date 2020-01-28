Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: не стал бы заимствовать скорость у Макдэвида, он слишком быстр. Может, у Кучерова

Овечкин: не стал бы заимствовать скорость у Макдэвида, он слишком быстр. Может, у Кучерова
Хоккей / НХЛ 0

Звёзды Национальной хоккейной лиги ответили на вопрос, какие качества хотели бы позаимствовать друг у друга.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сначала пошутил, поблагодарив тех игроков, которые хотели бы позаимствовать его бросок. Потом он ответил: «Скорость! Но не у Макдэвида — он слишком быстр. Может, скорость Кучерова?».

Ответы других игроков

Джек Айкел: руки Кучерова и его бросок.
Джонатан Юбердо: скорость Макдэвида.
Владимир Тарасенко: катание Макдэвида.
Джонатан Тэйвз: скорость Макдэвида.
Шон Курюрье: скорость Макдэвида.
Анже Копитар: скорость Макдэвида.
Мэтт Дюшейн: скорость Макдэвида.
Остон Мэттьюс: скорость Макдэвида или руки Патрика Кейна.
Мэттью Барзал: скорость Макдэвида.
Патрик Кэйн: катание Барзала.
Дилан Ларкин: бросок Овечкина.
Райан Ньюджент-Хопкинс: скорость Макдэвида или бросок Овечкина.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020