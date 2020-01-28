Овечкин: не стал бы заимствовать скорость у Макдэвида, он слишком быстр. Может, у Кучерова

Звёзды Национальной хоккейной лиги ответили на вопрос, какие качества хотели бы позаимствовать друг у друга.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сначала пошутил, поблагодарив тех игроков, которые хотели бы позаимствовать его бросок. Потом он ответил: «Скорость! Но не у Макдэвида — он слишком быстр. Может, скорость Кучерова?».
Ответы других игроков
Джек Айкел: руки Кучерова и его бросок.
Джонатан Юбердо: скорость Макдэвида.
Владимир Тарасенко: катание Макдэвида.
Джонатан Тэйвз: скорость Макдэвида.
Шон Курюрье: скорость Макдэвида.
Анже Копитар: скорость Макдэвида.
Мэтт Дюшейн: скорость Макдэвида.
Остон Мэттьюс: скорость Макдэвида или руки Патрика Кейна.
Мэттью Барзал: скорость Макдэвида.
Патрик Кэйн: катание Барзала.
Дилан Ларкин: бросок Овечкина.
Райан Ньюджент-Хопкинс: скорость Макдэвида или бросок Овечкина.
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