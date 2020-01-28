Овечкин: не стал бы заимствовать скорость у Макдэвида, он слишком быстр. Может, у Кучерова

Звёзды Национальной хоккейной лиги ответили на вопрос, какие качества хотели бы позаимствовать друг у друга.



Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сначала пошутил, поблагодарив тех игроков, которые хотели бы позаимствовать его бросок. Потом он ответил: «Скорость! Но не у Макдэвида — он слишком быстр. Может, скорость Кучерова?».



Ответы других игроков



Джек Айкел: руки Кучерова и его бросок.

Джонатан Юбердо: скорость Макдэвида.

Владимир Тарасенко: катание Макдэвида.

Джонатан Тэйвз: скорость Макдэвида.

Шон Курюрье: скорость Макдэвида.

Анже Копитар: скорость Макдэвида.

Мэтт Дюшейн: скорость Макдэвида.

Остон Мэттьюс: скорость Макдэвида или руки Патрика Кейна.

Мэттью Барзал: скорость Макдэвида.

Патрик Кэйн: катание Барзала.

Дилан Ларкин: бросок Овечкина.

Райан Ньюджент-Хопкинс: скорость Макдэвида или бросок Овечкина.