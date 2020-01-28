«Динамо» М — «Торпедо»: хозяева забросили дважды за 14 секунд
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает у себя дома нижегородское «Торпедо». Счёт на данный момент — 3:0 в пользу московского клуба, идёт второй период.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
Хоккеисты «Динамо» отличились дважды за 14 секунд в первом периоде. Первую шайбу забросил форвард Дмитрий Яшкин, ассистировал ему Вадим Шипачёв. Буквально в следующем же игровом эпизоде отличился нападающий Теэму Пулккинен. Яшкин во втором периоде оформил дубль.
«Динамо» занимает пятую строчку в таблице Западной конференции, «Торпедо» замыкает кубковую восьмёрку Запада.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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