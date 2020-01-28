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СКА — «Динамо» Мн: Подколзин подрался с Принсом, сумев повалить соперника

СКА — «Динамо» Мн: Подколзин подрался с Принсом, сумев повалить соперника
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА принимает у себя дома минское «Динамо», идёт второй период, счёт — 4:0 в пользу хозяев площадки. Два гола своей команды организовало молодёжное звено СКА, отличились Кирилл Марченко и Иван Морозов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором периоде матча нападающий Василий Подколзин, ассистировавший Морозову в четвёртом голе своей команды, задел клюшкой форварда минчан Шейна Принса, после чего нападающий «Динамо» спровоцировал драку.

Подколзин продолжает свою результативную серию, достигшую четырёх матчей. За этот отрезок форвард набрал 4 (2+2) очка.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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