СКА — «Динамо» Мн: Подколзин подрался с Принсом, сумев повалить соперника
Петербургский СКА принимает у себя дома минское «Динамо», идёт второй период, счёт — 4:0 в пользу хозяев площадки. Два гола своей команды организовало молодёжное звено СКА, отличились Кирилл Марченко и Иван Морозов.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором периоде матча нападающий Василий Подколзин, ассистировавший Морозову в четвёртом голе своей команды, задел клюшкой форварда минчан Шейна Принса, после чего нападающий «Динамо» спровоцировал драку.
Подколзин продолжает свою результативную серию, достигшую четырёх матчей. За этот отрезок форвард набрал 4 (2+2) очка.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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