19-летний форвард СКА Морозов забил четыре гола в трёх последних матчах
Голевая серия нападающего петербургского СКА Ивана Морозова достигла трёх матчей, в которых он забросил четыре шайбы. В домашнем матче СКА с минским «Динамо» форвард оформил дубль. В матче идёт третий период, счёт 5:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Также серебряный призёр молодежного чемпионата мира отличился в предыдущем матче с нижегородским «Торпедо» и забил гол в ворота казахстанского «Барыса».
В семи матчах нападающий питерцев набрал 5 (4+1) очков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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