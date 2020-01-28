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«Динамо Р» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
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19-летний форвард СКА Морозов забил четыре гола в трёх последних матчах

19-летний форвард СКА Морозов забил четыре гола в трёх последних матчах
Хоккей / КХЛ 0

Голевая серия нападающего петербургского СКА Ивана Морозова достигла трёх матчей, в которых он забросил четыре шайбы. В домашнем матче СКА с минским «Динамо» форвард оформил дубль. В матче идёт третий период, счёт 5:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Также серебряный призёр молодежного чемпионата мира отличился в предыдущем матче с нижегородским «Торпедо» и забил гол в ворота казахстанского «Барыса».

В семи матчах нападающий питерцев набрал 5 (4+1) очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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