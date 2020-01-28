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«Авангард» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»

«Авангард» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе победил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 3:2. Таким образом, подопечные Боба Хартли увеличил победную серию до восьми матчей. «Нефтехимик» проиграл пять матчей из последних шести.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, голом отметился защитник команды гостей Райан Мёрфи. Вскоре «Авангард» восстановил равновесие в счёте, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Семён Кошелев. Во втором периоде «ястребы» забили два гола, авторами которых стали форварды Свен Андригетто и Денис Зернов. На 51-й минуте «Нефтехимик» сократил отставание в счёте до минимума усилиями Марата Хайруллина, но отыграться не сумел.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Мёрфи (Пайгин) – 04:17' (5x4)   1:1 Кошелев (Мартынов, Семёнов) – 08:46' (5x5)   2:1 Зернов (Клинкхаммер, Покка) – 26:44' (5x5)   3:1 Андригетто (Войнов, Бек) – 27:44' (5x5)   3:2 Хайруллин (Шарипзянов, Берглунд) – 50:58' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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