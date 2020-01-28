«Авангард» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе победил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 3:2. Таким образом, подопечные Боба Хартли увеличил победную серию до восьми матчей. «Нефтехимик» проиграл пять матчей из последних шести.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, голом отметился защитник команды гостей Райан Мёрфи. Вскоре «Авангард» восстановил равновесие в счёте, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Семён Кошелев. Во втором периоде «ястребы» забили два гола, авторами которых стали форварды Свен Андригетто и Денис Зернов. На 51-й минуте «Нефтехимик» сократил отставание в счёте до минимума усилиями Марата Хайруллина, но отыграться не сумел.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.