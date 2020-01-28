СКА разгромил минское «Динамо». Белорусский клуб потерял шансы на плей-офф

Петербургский СКА на домашней площадке победил минское «Динамо» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Белорусский клуб проиграл пятый матч из шести последних и окончательно потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Подопечные Алексея Кудашова удачно начали встречу. Уже к шестой минуте счёт стал 3:0 в пользу «армейцев», точными бросками отметились нападающие Максим Карпов, Иван Морозов и Ярно Коскиранта. На 12-й минуте преимущество СКА упрочил форвард Кирилл Марченко. На 45-й минуте Морозов сделал дубль, установив окончательный счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.