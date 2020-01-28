СКА разгромил минское «Динамо». Белорусский клуб потерял шансы на плей-офф
Петербургский СКА на домашней площадке победил минское «Динамо» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Белорусский клуб проиграл пятый матч из шести последних и окончательно потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Подопечные Алексея Кудашова удачно начали встречу. Уже к шестой минуте счёт стал 3:0 в пользу «армейцев», точными бросками отметились нападающие Максим Карпов, Иван Морозов и Ярно Коскиранта. На 12-й минуте преимущество СКА упрочил форвард Кирилл Марченко. На 45-й минуте Морозов сделал дубль, установив окончательный счёт.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Карпов (Кузьменко, Коскиранта) – 00:44' (5x4) 2:0 Морозов (Марченко, Токранов) – 01:53' (5x5) 3:0 Коскиранта (Бенгтссон) – 05:51' (5x5) 4:0 Марченко (Подколзин, Морозов) – 11:50' (5x5) 5:0 Морозов (Кетов, Галенюк) – 45:44' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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