Яшкин догнал Капризова в гонке снайперов КХЛ

На своём льду московское «Динамо» переиграло нижегородское «Торпедо» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). В составе москвичей дублем отметился чешский форвард Дмитрий Яшкин.



Таким образом, в 50 матчах Яшкин забросил 24 шайбы и догнал в списке снайперов регулярного чемпионата КХЛ форварда ЦСКА Кирилла Капризова, который на аналогичное достижение затратил 47 игр.



В следующем матче московское «Динамо» дома примет рижских одноклубников, а ЦСКА на выезде сыграет с «Адмиралом».

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Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на 16-й минуте, забросив две шайбы с разницей в 14 секунд усилиями нападающих Дмитрия Яшкина и Теэму Пулккинена. На старте второго периода Яшкин оформил дубль, упрочив преимущество «Динамо». На 41-й минуте москвичи довели разницу в счёте до четырёх шайб, отличился защитник Михал Чайковски. На 50-й минуте гости распечатали ворота хозяев усилиями форварда Джордана Шрёдера. Окончательный счёт в концовке установил Теэму Пулккинен точным броском в пустые ворота.