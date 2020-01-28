Подколзин: вообще в шоке был, когда Брагин вчера пришёл в раздевалку СКА

Нападающий СКА Василий Подколзин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (5:0) и прокомментировал переход Валерия Брагина в тренерский штаб клуба.



«Хорошая игра получилась. Забили быстрый гол, первый период хорошо провели. На протяжении всей игры доминировали. Взрывное начало получилось из-за настроя. Из игры в игру у нас что-то не получается, сегодня вышли максимально мотивированными и заряжёнными.



Драка с Принсом? Там игровой момент получился, как я понял. Ему свой игрок попал клюшкой по лицу, а он, наверное, подумал, что это я. Мне осталось только согласиться на драку. Я драться-то особо не умею. Так, повозились немножко.



Вообще в шоке был, когда Брагин вчера в раздевалку зашёл! С ним общаешься, и от него прямо энергетика прёт. Очень приятно с ним работать. Слава богу, что у меня есть такая возможность.



Здорово, что наше звено вызвали в сборную. Значит, надо ехать и доказывать. Я тоже узнал о вызове, увидев фотку в «Инстаграме»», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА — «Динамо» Мн: Брагин находится на скамейке «армейцев» и заявлен как старший тренер