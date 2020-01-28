Крикунов — о месте в составе для Петерссона: подождём, может, ещё кто-то заболеет

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Торпедо» (5:1).



«Наверное, мы сегодня были свежее «Торпедо», после этого перерыва. Нам полегче было из-за этого. В этих длинных сериях, которые команды проводят, обычно третий матч самый тяжёлый, даже четвёртый уже легче, а мы играли первый матч. Вышел Яшкин у нас, почти выздоровел наш шведик (Андре Петерссон. Прим. «Чемпионата»). Поставили Индрашиса в первое звено, пока Петерссон болеет, и вроде бы ничего он не испортил. Получалась у них игра, результативно сыграло и второе звено. Активно сработали болельщики, первый раз они так громко поддерживали нас. Все молодцы. Бочаров сыграл неплохо. Всё хорошо, жаль, что не дали ему сыграть на ноль. Все старались, все играли.



«Торпедо» идёт атаковать большими силами, а мы играли на контратаке, ловили их. Старались быстрее выскакивать из обороны, что-то получилось у нас. Пулккинен сыграл неплохо. Из тех матчей, что он сыграл за нас, этот, наверное, действительно был лучшим.



Не знаю, окажется ли Индрашис лишним, когда выздоровеет Петерссон. Посмотрим. У нас в принципе всегда так, что один легионер болеет. Подождём. Может, ещё кто-то заболеет.



Экспериментов никаких не будет. Мы и так отдыхали, куда им ещё отдыхать. Работать все будут. У нас выздоравливают игроки. Лямин ещё есть, Апальков, Бойков. Лазарет полный ещё», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» победило «Торпедо», Яшкин и Пулккинен оформили дубли