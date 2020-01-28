Немировски: Жафяров не может найти свою игру, Серебряков подписан на будущее

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:5).



«Соперника поздравляю с заслуженной победой, а мы сыграли не очень качественно. Впереди у нас последний матч выездной серии, с «Локомотивом», будем готовиться к нему. «Динамо» воспользовалось нашими ошибками, когда забросили нам две шайбы. Там был счёт 0:0, у нас был момент, который не сумели использовать, и сразу получили 0:2. А могло быть 1:0 в другие ворота, были у нас моменты.



У Варнакова и Ратти травмы, много травм у нас, много болеет игроков. Скорее всего, с «Локомотивом» оба не сыграют.



Серебрякова подписали, скорее, на будущее, но сезон ещё идёт. Может быть, он сыграет ещё в конце сезона. Жафяров не может поймать игру. Надо много работать. Это не просто так идёт, из себя надо выжимать всё. Только через работу вернётся игра, что была у него в начале сезона», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» победило «Торпедо», Яшкин и Пулккинен оформили дубли