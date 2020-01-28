Пулккинен: московское «Динамо» — это большой вызов для меня, я играю нестабильно

Нападающий московского «Динамо» Теэму Пулккинен подвёл итоги матча с «Торпедо» (5:1).



«Мы совершили несколько ошибок, но и «Торпедо» тоже сделало много ошибок. Это была игра ошибок. У нас команда, которая умеет забивать, и сегодня мы реализовали свои моменты. У соперника тоже были возможности, но наш вратарь сыграл хорошо, и это важная победа для нас.



Пока в «Динамо» я играю нестабильно, с переменным успехом. Для меня это большой вызов, я счастлив быть здесь и пока все идёт хорошо. Но я знаю, что могу играть лучше, и команда это тоже знает. Пока я просто получаю удовольствие от нахождения здесь и думаю о следующей игре. Сложно объяснить большое количество удалений с моей стороны. Примерно то же самое было и в прошлой игре, когда соперник получил много шансов в большинстве.



Это здорово, что меня вызвали в национальную команду. Я в последний раз играл за сборную два или три года назад. Я был в сборной больше одного раза, играл в 2016-м и до этого провёл пару матчей. От чемпионата мира в России у меня осталось не очень много впечатлений, я не получал много игрового времени. Главное воспоминание — это то, что мы выиграли серебро. Это неплохо», — передаёт слова Пулккинена корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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