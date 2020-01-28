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Тарасов — о гонке снайперов: если что, Шипачёв и команда помогут Яшкину

Тарасов — о гонке снайперов: если что, Шипачёв и команда помогут Яшкину
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов подвёл итоги матча с «Торпедо» (5:1).

«Сыграли нормально, были свеженькие, сразу видно – хорошо потренировались. Благодаря этому с первых минут играли здорово, забили быстрые голы, в общем, для Динамо все удачно сложилось.

Две голевые передачи? Любой скажет, что главное – это результат команды. Прошлую игру пропустил, поэтому вышел свежим. Что-то получалось, что-то нет, в любом случае есть к чему стремиться.

Болеем ли за Яшкина в гонке снайперов КХЛ? Конечно, личные достижения ведь никто не отменял. Но, думаю, Дмитрий не забивает себе этим голову, главное всё-таки команда, если что, и Вадик (Вадим Шипачёв — Прим. «Чемпионата») поможет, и остальные ребята, думаю все будет хорошо», — рассказал Тарасов.

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