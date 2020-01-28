Яшкин: прикольно бороться с Капризовым за первое место в гонке снайперов

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с «Торпедо» (5:1).
«Сегодня всё супер. Команда отлично играла, можем быть довольны. Пять или шесть дней паузы – было нелегко, рад за результат. Конечно, сначала тяжело было, так как не играл несколько дней, а потом уже втянулся. И так вроде видно, какая турнирная ситуация. Каждый матч важен, надо побеждать, тут нет выбора. С Индрашисом уже играли в начале сезона, нам не привыкать. Рад за Пулккинена, для любого игрока важно забить пару голов и почувствовать себя лучше.
Я бы не сказал, что «Торпедо» прямо так играет в открытый хоккей. Сегодня так получилось, что много забили. Если они в том матче много голов, значит у нас оборона сработала не так хорошо. Сегодня только одну пропустили, играли ответственно.
Борьба с Капризовым? Думаю, любому игроку интересно бороться за первое место. Это прикольно», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 января 2020
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