Кудашов: Брагин будет заниматься в СКА большинством и игрой нападающих
Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с минским «Динамо» (5:0) и и рассказал, чем будет заниматься в тренерском штабе Валерий Брагин. Напомним, Брагин пополнил штаб «армейцев» в качестве старшего тренера.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Игра удалась, особенно начало. Важно, что все 60 минут сегодня команда работала и играла. Была агрессия, движение и желание играть. Единственное, что были моменты, которые надо было использовать хладнокровнее, а так мы довольны игрой.
Валерий Брагин помогает в большинстве, атакующих действиях и игре нападающих», — передает слова Кудашова корреспондент Чемпионата Елена Кузнецова.
Морозов — о приходе Брагина в СКА: он как второй отец: знает, как с нами работать
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