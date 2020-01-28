Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» победила рижское «Динамо», Сятери оформил «сухарь»

«Сибирь» победила рижское «Динамо», Сятери оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло новосибирской «Сибири» со счётом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Гиртса Анкипанса продлили неудачную серию до семи матчей, «Сибирь» победила после двух поражений подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первые два периода прошли без заброшенных шайб. Счёт во встрече был открыт только в середине третьего периода, точным броском отметился нападающий команды гостей Александр Шаров. Гол стал единственным во встрече. Сухой матч оформил голкипер новосибирского клуба Харри Сятери, отразивший 29 бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шаров (Комаров) – 49:57' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020