«Сибирь» победила рижское «Динамо», Сятери оформил «сухарь»

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло новосибирской «Сибири» со счётом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Гиртса Анкипанса продлили неудачную серию до семи матчей, «Сибирь» победила после двух поражений подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первые два периода прошли без заброшенных шайб. Счёт во встрече был открыт только в середине третьего периода, точным броском отметился нападающий команды гостей Александр Шаров. Гол стал единственным во встрече. Сухой матч оформил голкипер новосибирского клуба Харри Сятери, отразивший 29 бросков.