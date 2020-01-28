«Сибирь» победила рижское «Динамо», Сятери оформил «сухарь»
Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло новосибирской «Сибири» со счётом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Гиртса Анкипанса продлили неудачную серию до семи матчей, «Сибирь» победила после двух поражений подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первые два периода прошли без заброшенных шайб. Счёт во встрече был открыт только в середине третьего периода, точным броском отметился нападающий команды гостей Александр Шаров. Гол стал единственным во встрече. Сухой матч оформил голкипер новосибирского клуба Харри Сятери, отразивший 29 бросков.
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