Дыбленко — о переходе Брагина в СКА: чудеса случаются

Защитник СКА Ярослав Дыбленко после победной домашней игры с минским «Динамо» (5:0) отметил игру голкипера петербуржцев Магнуса Хелльберга и высказался о приходе в команду тренера Валерия Брагина.



«Команда всё сделала, чтобы Хелльберг сыграл на ноль. Были должны ему за матч с «Барысом» (СКА выиграл 7:4). Нужно было помочь вратарю, чтобы он стал ещё более уверенным перед решающими матчами. Во втором периоде мы стали играть более расслабленно, потому что повели с большим счётом. Стали допускать ошибки, перестали бегать назад. Такое бывает при таком преимуществе, но мы не должны так поступать — надо готовиться одинаково ко всем соперникам и убирать расслабленность.



Приход Брагина? Чудеса случаются. Я знал Брагина и раньше — пересекались с ним. Новый человек- это новая энергетика, новый позитив. Приятно видеть его в нашей команде.



Хорошо, что начали строить новый дворец. Будет приходить в два раза больше болельщиков. Для команды это позитивно. Мы верим в своих болельщиков, любим их. На новом стадионе их будет ещё больше», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.