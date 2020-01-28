Дыбленко — о переходе Брагина в СКА: чудеса случаются

Защитник СКА Ярослав Дыбленко после победной домашней игры с минским «Динамо» (5:0) отметил игру голкипера петербуржцев Магнуса Хелльберга и высказался о приходе в команду тренера Валерия Брагина.
«Команда всё сделала, чтобы Хелльберг сыграл на ноль. Были должны ему за матч с «Барысом» (СКА выиграл 7:4). Нужно было помочь вратарю, чтобы он стал ещё более уверенным перед решающими матчами. Во втором периоде мы стали играть более расслабленно, потому что повели с большим счётом. Стали допускать ошибки, перестали бегать назад. Такое бывает при таком преимуществе, но мы не должны так поступать — надо готовиться одинаково ко всем соперникам и убирать расслабленность.
Приход Брагина? Чудеса случаются. Я знал Брагина и раньше — пересекались с ним. Новый человек- это новая энергетика, новый позитив. Приятно видеть его в нашей команде.
Хорошо, что начали строить новый дворец. Будет приходить в два раза больше болельщиков. Для команды это позитивно. Мы верим в своих болельщиков, любим их. На новом стадионе их будет ещё больше», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 28 января 2020
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