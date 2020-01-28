Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дыбленко — о переходе Брагина в СКА: чудеса случаются

Дыбленко — о переходе Брагина в СКА: чудеса случаются
Хоккей / КХЛ 0

Защитник СКА Ярослав Дыбленко после победной домашней игры с минским «Динамо» (5:0) отметил игру голкипера петербуржцев Магнуса Хелльберга и высказался о приходе в команду тренера Валерия Брагина.

«Команда всё сделала, чтобы Хелльберг сыграл на ноль. Были должны ему за матч с «Барысом» (СКА выиграл 7:4). Нужно было помочь вратарю, чтобы он стал ещё более уверенным перед решающими матчами. Во втором периоде мы стали играть более расслабленно, потому что повели с большим счётом. Стали допускать ошибки, перестали бегать назад. Такое бывает при таком преимуществе, но мы не должны так поступать — надо готовиться одинаково ко всем соперникам и убирать расслабленность.

Приход Брагина? Чудеса случаются. Я знал Брагина и раньше — пересекались с ним. Новый человек- это новая энергетика, новый позитив. Приятно видеть его в нашей команде.

Хорошо, что начали строить новый дворец. Будет приходить в два раза больше болельщиков. Для команды это позитивно. Мы верим в своих болельщиков, любим их. На новом стадионе их будет ещё больше», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020