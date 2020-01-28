Буцаев: «Нефтехимик» заслуживал большего, но праздник не на нашей улице

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал итоги матча с «Авангардом» (2:3).



««Авангард» – с победой. Это та команда, которой нельзя давать ни единого шанса – они сразу его используют, наказывают за любые ошибки. Это и произошло во втором периоде, мы потеряли концентрацию, совершили ошибки, что совершенно непозволительно в игре с такой командой, как «Авангард». Нужно самим заставлять их ошибаться, но вместо этого мы создали проблемы сами себе, а потом пытались из них вылезти.



Мы заслужили большего в этой игре, но, к сожалению, сегодня праздник не на нашей улице», — рассказал Буцаева на пресс-конференции.



Напомним, что счёт открыли как раз подопечные Буцаева – отличился Зият Пайгин. Потом «Авангард» забил трижды подряд – шайбы забросили Семён Кошелев, Денис Зернов и Свен Андригетто. Форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин сократил отставание в середине третьего периода, но на большее нижнекамцев уже не хватило.