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Буцаев: «Нефтехимик» заслуживал большего, но праздник не на нашей улице

Буцаев: «Нефтехимик» заслуживал большего, но праздник не на нашей улице
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал итоги матча с «Авангардом» (2:3).

««Авангард» – с победой. Это та команда, которой нельзя давать ни единого шанса – они сразу его используют, наказывают за любые ошибки. Это и произошло во втором периоде, мы потеряли концентрацию, совершили ошибки, что совершенно непозволительно в игре с такой командой, как «Авангард». Нужно самим заставлять их ошибаться, но вместо этого мы создали проблемы сами себе, а потом пытались из них вылезти.

Мы заслужили большего в этой игре, но, к сожалению, сегодня праздник не на нашей улице», — рассказал Буцаева на пресс-конференции.

Напомним, что счёт открыли как раз подопечные Буцаева – отличился Зият Пайгин. Потом «Авангард» забил трижды подряд – шайбы забросили Семён Кошелев, Денис Зернов и Свен Андригетто. Форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин сократил отставание в середине третьего периода, но на большее нижнекамцев уже не хватило.

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