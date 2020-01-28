Буцаев: «Нефтехимик» заслуживал большего, но праздник не на нашей улице

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал итоги матча с «Авангардом» (2:3).
««Авангард» – с победой. Это та команда, которой нельзя давать ни единого шанса – они сразу его используют, наказывают за любые ошибки. Это и произошло во втором периоде, мы потеряли концентрацию, совершили ошибки, что совершенно непозволительно в игре с такой командой, как «Авангард». Нужно самим заставлять их ошибаться, но вместо этого мы создали проблемы сами себе, а потом пытались из них вылезти.
Мы заслужили большего в этой игре, но, к сожалению, сегодня праздник не на нашей улице», — рассказал Буцаева на пресс-конференции.
Напомним, что счёт открыли как раз подопечные Буцаева – отличился Зият Пайгин. Потом «Авангард» забил трижды подряд – шайбы забросили Семён Кошелев, Денис Зернов и Свен Андригетто. Форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин сократил отставание в середине третьего периода, но на большее нижнекамцев уже не хватило.
- 29 января 2020
-
00:00
- 28 января 2020
-
23:37
-
23:20
-
23:05
-
22:55
-
22:53
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:25
-
22:20
-
22:13
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:47
-
21:45
-
21:44
-
21:37
-
21:18
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
19:52
-
19:41
-
19:14
-
18:33
-
18:20
-
18:00
-
17:30
-
17:16
-
16:46