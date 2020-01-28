Хартли — о втором голе «Нефтехимика»: почему судьи его засчитали — вопрос не ко мне

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги выигранного домашнего матча с «Нефтехимиком» (3:2).



«Очень тяжёлая игра для обеих команд. Первый период «Нефтехимик» провёл очень мощно, они закрыли нас в зоне, постоянно бросали и прессинговали. Нам повезло, что Гарипов вовремя сделал нужные сейвы и что полевые игроки отыграли здорово в этом отрезке. Это действительно хорошая победа, команды бились на равных, и я доволен, что мы воспользовались своими возможностями и довели дело до победы.



Очень горд командой, присутствовала стопроцентная отдача на льду. Скоро в строй вернутся Бондарев, Широков, Емелин и нам предстоит сложное, но в то же время приятное решение. Когда в твоей обойме столько классных игроков — всегда приятно выбирать состав на матч.



Во втором голе взяли просмотр эпизода, потому что Гарипов уже накрыл шайбу ловушкой, а после этого там появились клюшки игроков «Нефтехимика». Почему этот гол засчитали – вопрос явно не ко мне.



Насчёт нашей победной серии – я хотел особо отметить, что мы забили очень много и при этом пропустили всего 10 шайб. Я действительно горжусь командой»,- поделился впечатлениями на послематчевой конференции канадский специалист.



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.