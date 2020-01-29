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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

28 января в регулярного чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей. 29 января в чемпионате КХЛ пройдёт три встречи.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Хабаровский «Амур» прервал серию из девяти поражений, дома победив уфимский «Салават Юлаев» — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рассказов (Турбин, Руденков) – 01:20' (5x5)   2:0 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 12:49' (5x5)   2:1 Кугрышев (Кадейкин, Арзамасцев) – 32:57' (5x5)   3:1 Горшков (Корягин, Ушенин Вячеслав) – 50:00' (5x5)   4:1 Руденков (Йордан, Файзуллин) – 51:48' (5x5)   4:2 Умарк (Ларсен, Маннинен) – 59:48' (6x4)

Омский «Авангард» одержал восьмую победу подряд, одолев нижнекамский «Нефтехимик» (3:2).

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Мёрфи (Пайгин) – 04:17' (5x4)   1:1 Кошелев (Мартынов, Семёнов) – 08:46' (5x5)   2:1 Зернов (Клинкхаммер, Покка) – 26:44' (5x5)   3:1 Андригетто (Войнов, Бек) – 27:44' (5x5)   3:2 Хайруллин (Шарипзянов, Берглунд) – 50:58' (5x4)

Московское «Динамо» в родных стенах победило нижегородское «Торпедо» (5:1) и оформило путёвку в плей-офф.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Яшкин (Шипачёв) – 15:09' (5x5)   2:0 Пулккинен (Тарасов) – 15:23' (5x5)   3:0 Яшкин (Индрашис, Шипачёв) – 23:53' (5x5)   4:0 Чайковски (Яшкин, Индрашис) – 40:14' (5x5)   4:1 Шрёдер (Дженовей, Ратти) – 49:07' (5x5)   5:1 Пулккинен (Бочаров, Тарасов) – 53:05' (en)

Петербургский СКА дома разгромил минское «Динамо», которое потеряло последние шансы на плей-офф — 5:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Карпов (Кузьменко, Коскиранта) – 00:44' (5x4)   2:0 Морозов (Марченко, Токранов) – 01:53' (5x5)   3:0 Коскиранта (Бенгтссон) – 05:51' (5x5)   4:0 Марченко (Подколзин, Морозов) – 11:50' (5x5)   5:0 Морозов (Кетов, Галенюк) – 45:44' (5x5)

Рижское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд, уступив на домашней площадке новосибирской «Сибири» — 0:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шаров (Комаров) – 49:57' (5x5)
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