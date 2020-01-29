Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

28 января в регулярного чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей. 29 января в чемпионате КХЛ пройдёт три встречи.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Хабаровский «Амур» прервал серию из девяти поражений, дома победив уфимский «Салават Юлаев» — 4:2.

Омский «Авангард» одержал восьмую победу подряд, одолев нижнекамский «Нефтехимик» (3:2).

Московское «Динамо» в родных стенах победило нижегородское «Торпедо» (5:1) и оформило путёвку в плей-офф.

Петербургский СКА дома разгромил минское «Динамо», которое потеряло последние шансы на плей-офф — 5:0.

Рижское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд, уступив на домашней площадке новосибирской «Сибири» — 0:1.