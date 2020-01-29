Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
28 января в регулярного чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей. 29 января в чемпионате КХЛ пройдёт три встречи.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Хабаровский «Амур» прервал серию из девяти поражений, дома победив уфимский «Салават Юлаев» — 4:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рассказов (Турбин, Руденков) – 01:20' (5x5) 2:0 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 12:49' (5x5) 2:1 Кугрышев (Кадейкин, Арзамасцев) – 32:57' (5x5) 3:1 Горшков (Корягин, Ушенин Вячеслав) – 50:00' (5x5) 4:1 Руденков (Йордан, Файзуллин) – 51:48' (5x5) 4:2 Умарк (Ларсен, Маннинен) – 59:48' (6x4)
Омский «Авангард» одержал восьмую победу подряд, одолев нижнекамский «Нефтехимик» (3:2).
КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Мёрфи (Пайгин) – 04:17' (5x4) 1:1 Кошелев (Мартынов, Семёнов) – 08:46' (5x5) 2:1 Зернов (Клинкхаммер, Покка) – 26:44' (5x5) 3:1 Андригетто (Войнов, Бек) – 27:44' (5x5) 3:2 Хайруллин (Шарипзянов, Берглунд) – 50:58' (5x4)
Московское «Динамо» в родных стенах победило нижегородское «Торпедо» (5:1) и оформило путёвку в плей-офф.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Яшкин (Шипачёв) – 15:09' (5x5) 2:0 Пулккинен (Тарасов) – 15:23' (5x5) 3:0 Яшкин (Индрашис, Шипачёв) – 23:53' (5x5) 4:0 Чайковски (Яшкин, Индрашис) – 40:14' (5x5) 4:1 Шрёдер (Дженовей, Ратти) – 49:07' (5x5) 5:1 Пулккинен (Бочаров, Тарасов) – 53:05' (en)
Петербургский СКА дома разгромил минское «Динамо», которое потеряло последние шансы на плей-офф — 5:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Карпов (Кузьменко, Коскиранта) – 00:44' (5x4) 2:0 Морозов (Марченко, Токранов) – 01:53' (5x5) 3:0 Коскиранта (Бенгтссон) – 05:51' (5x5) 4:0 Марченко (Подколзин, Морозов) – 11:50' (5x5) 5:0 Морозов (Кетов, Галенюк) – 45:44' (5x5)
Рижское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд, уступив на домашней площадке новосибирской «Сибири» — 0:1.
Читайте также
- 29 января 2020
-
00:00
- 28 января 2020
-
23:37
-
23:20
-
23:05
-
22:55
-
22:53
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:25
-
22:20
-
22:13
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:47
-
21:45
-
21:44
-
21:37
-
21:18
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
19:52
-
19:41
-
19:14
-
18:33
-
18:20
-
18:00
-
17:30
-
17:16
-
16:46
Партнерский контент