Фаворит драфта НХЛ-2020 Лафренье получил 3-матчевую дисквалификацию

18-летний нападающий «Римуски» Алексис Лафренье получил 3-матчевую дисквалификацию за удар в голову игрока команды «Квебек Ремпартс» в матче юниорской лиги Квебека.

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В центре площадки Лафренье жёстко встретил игрока команды «Ремпартс» Томаса Кэрона за шесть секунд до конца встречи, попав плечом точно в лицо своему сопернику. Кэрон долго не мог придти в себя, но спустя некоторое время, при помощи своих партнёров, он отправился в раздевалку. Лафренье был удалён до конца игры, но его команда одержала победу со счётом 4:2.

Напомним, что нападающий сборной Канады Лафренье был признан самым ценным игроком прошедшего молодёжного чемпионата мира—2020 в Чехии. 18-летний форвард набрал 10 (4+6) очков в пяти матчах турнира. На клубном уровне в текущем сезоне лиги Квебека он принял участие в 39 играх, в которых набрал 84 (24+60) очков.



Напомним, в символическую сборную по версии журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хэйтон и Лафренье (Канада).