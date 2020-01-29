Фаворит драфта НХЛ-2020 Лафренье получил 3-матчевую дисквалификацию

18-летний нападающий «Римуски» Алексис Лафренье получил 3-матчевую дисквалификацию за удар в голову игрока команды «Квебек Ремпартс» в матче юниорской лиги Квебека.
Фото: Twitter/@TSN_Sports
Видео можно посмотреть в «Твиттере» TSN.
В центре площадки Лафренье жёстко встретил игрока команды «Ремпартс» Томаса Кэрона за шесть секунд до конца встречи, попав плечом точно в лицо своему сопернику. Кэрон долго не мог придти в себя, но спустя некоторое время, при помощи своих партнёров, он отправился в раздевалку. Лафренье был удалён до конца игры, но его команда одержала победу со счётом 4:2.
Напомним, что нападающий сборной Канады Лафренье был признан самым ценным игроком прошедшего молодёжного чемпионата мира—2020 в Чехии. 18-летний форвард набрал 10 (4+6) очков в пяти матчах турнира. На клубном уровне в текущем сезоне лиги Квебека он принял участие в 39 играх, в которых набрал 84 (24+60) очков.
Напомним, в символическую сборную по версии журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хэйтон и Лафренье (Канада).
- 29 января 2020
-
05:03
-
03:49
-
00:00
- 28 января 2020
-
23:37
-
23:20
-
23:05
-
22:55
-
22:53
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:25
-
22:20
-
22:13
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:47
-
21:45
-
21:44
-
21:37
-
21:18
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
19:52
-
19:41
-
19:14
-
18:33
-
18:20
-
18:00
-
17:30