«Оттава» проявляет интерес к защитнику СКА Зубу

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» является одним из претендентов на 24-летнего защитника питерского СКА Артёма Зуба, сообщает журналист TSN Даррен Деггер.

Контракт Зуба с питерским клубом рассчитан до конца сезона и до его окончания игрок не собирается принимать никаких решений, сообщает источник.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 48 матчах, в которых отметился 19 (12+7) очками при показателе полезности «+28». Ранее он выступал за хабаровский «Амур». Всего за карьеру в КХЛ он сыграл 297 матчей и набрал 62 (19+43) очка при коэффициенте полезности «+71». В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/2017, а со сборной Россией выиграл олимпийские золотые медали Пхёнчхана в 2018 году.



«Оттава Сенаторз», набрав 43 очка в 49 матчах, занимает 14-е место в Восточной конференции.