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Знаменитый вратарь Эдди Белфор арестован за пьянство — он едва не разгромил гостиницу

Знаменитый вратарь Эдди Белфор арестован за пьянство — он едва не разгромил гостиницу
Хоккей / НХЛ 0

Обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы, ученик Владислава Третьяка, знаменитый в прошлом голкипер Эдди Белфор в минувший вторник был арестован полицией в Кентукки. Согласно полицейского отчёта, Белфор находился в состоянии алкогольного опьянения, степень которого была настолько высока, что он представлял опасность для себя и для других людей.

Полицию вызвал один из постояльцев гостиницы, увидев, что Белфор пытался подраться с одним из сотрудников отеля и ударил по стеклу. Когда полицейские прибыли на место, то увидели, что бывший голкипер по прозвищу Орёл вырвал из стены карниз для штор, действовал им как оружием и ногами пинал дверь спа-салона. Сотрудники полиции задержали Белфора, который был отправлен в тюрьму округа Уоррен.

Белфор выиграл Кубок Стэнли в 1999 году в составе «Даллас Старз» и завоевал золото Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити в составе сборной Канады. В настоящее время он занимает четвёртое место в списке самых побеждающих вратарей в истории НХЛ.

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