Первый гол Зайцева в сезоне помог «Оттаве» обыграть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев забил гол, который стал для игрока первым в нынешнем сезоне. Нападающий Владислав Наместников провел на площадке 14 минут и 31 секунду и не отметился результативными действиями. Форвард Артём Анисимов получил 11 минут и 15 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Баффало» потерпел второе поражение кряду. «Оттава» в свою очередь одержала вторую победу за последние три игры.
В следующем матче «Баффало Сэйбрз» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Оттава Сенаторз» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».
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