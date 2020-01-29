Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Первый гол Зайцева в сезоне помог «Оттаве» обыграть «Баффало»

Первый гол Зайцева в сезоне помог «Оттаве» обыграть «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев забил гол, который стал для игрока первым в нынешнем сезоне. Нападающий Владислав Наместников провел на площадке 14 минут и 31 секунду и не отметился результативными действиями. Форвард Артём Анисимов получил 11 минут и 15 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Баффало» потерпел второе поражение кряду. «Оттава» в свою очередь одержала вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Баффало Сэйбрз» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Оттава Сенаторз» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пажо (Шабо, Ткачук) – 03:59' (5x4)   1:1 Райнхарт – 13:42' (5x4)   1:2 Эннис (Батерсон, Райлли) – 24:52' (5x4)   2:2 Айкел (Гиргенсонс, Монтур) – 28:48' (5x5)   2:3 Райлли (Эннис, Батерсон) – 48:43' (5x4)   2:4 Боровецки – 57:54' (en)   2:5 Зайцев (Хейнси) – 59:54' (en)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020