Кузнецов: Овечкин может побить рекорд Гретцки. Это легче, чем снова выиграть кубок

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выразил мнение, что его одноклубник Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки, являющийся рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб.
«Это очень серьёзная высота, но в раздевалке об этом никто не говорит. И это характеризует его с самой положительной стороны. Даже установив очередной рекорд, он не думает о нём. Он думает только о том, как выиграть кубок в очередной раз. Уверен, что он не думает о рекорде Гретцки. Его это не беспокоит. Для него главное — выход в плей-офф и то, как команда будет там играть. Он может побить рекорд Гретцки. Это легче, чем снова выиграть кубок, а мы всегда концентрируемся на самых сложных задачах», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.
Напомним, Гретцки в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 692 шайбы в 1133 матчах.
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