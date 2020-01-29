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Кузнецов: Овечкин может побить рекорд Гретцки. Это легче, чем снова выиграть кубок

Кузнецов: Овечкин может побить рекорд Гретцки. Это легче, чем снова выиграть кубок
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выразил мнение, что его одноклубник Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки, являющийся рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб.

«Это очень серьёзная высота, но в раздевалке об этом никто не говорит. И это характеризует его с самой положительной стороны. Даже установив очередной рекорд, он не думает о нём. Он думает только о том, как выиграть кубок в очередной раз. Уверен, что он не думает о рекорде Гретцки. Его это не беспокоит. Для него главное — выход в плей-офф и то, как команда будет там играть. Он может побить рекорд Гретцки. Это легче, чем снова выиграть кубок, а мы всегда концентрируемся на самых сложных задачах», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, Гретцки в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 692 шайбы в 1133 матчах.

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