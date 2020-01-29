Стин вышел на четвёртое место по матчам за «Сент-Луис», опередив Халла
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 5:4.
Для нападающего «блюзменов» Александера Стина этот матч стал 745-м за карьеру в клубе. Благодаря этому шведский форвард вышел на четвёртое место в клубной истории по количеству проведённых матчей. Стин превзошёл результат Бретта Халла (744).
Статистика Александера Стина в регулярном сезоне НХЛ-2019/2020
Клубный рекорд принадлежит Берни Федерко (927), второе место занимает Баррет Джекман (803), а тройку лучших замыкает Брайан Саттер (779). Из всех перечисленных игроков только 35-летний Стин продолжает карьеру.
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