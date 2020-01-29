«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Калгари» в серии буллитов
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 5:4.
Решающий буллит реализовал Дэвид Перрон. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 13 минут и 27 секунд и не отметился результативными действиями.
«Калгари» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Сент-Луис» в свою очередь прервал трёхматчевую серию поражений.
В следующем матче «Калгари Флэймз» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а Сент-Луис Блюз» спустя несколько дней также встретится с «Эдмонтоном».
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Стин (Томас) – 05:45' (5x5) 1:1 Ткачук (Джордано, Линдхольм) – 10:38' (5x4) 2:1 Монахан (Годро, Джордано) – 15:43' (5x4) 2:2 Перрон (Сэнфорд, Пьетранджело) – 18:41' (5x5) 2:3 Шварц (Шенн, Пьетранджело) – 19:25' (5x4) 3:3 Монахан (Годро, Ткачук) – 24:40' (5x4) 4:3 Янковски (Беннетт, Баклунд) – 29:47' (5x5) 4:4 Сэнфорд (О'Райлли, Перрон) – 40:51' (5x5) 4:5 Перрон – 65:00' (ПБ)
Читайте также
- 29 января 2020
-
08:10
-
08:04
-
07:49
-
05:47
-
05:22
-
05:03
-
03:49
-
00:00
- 28 января 2020
-
23:37
-
23:20
-
23:05
-
22:55
-
22:53
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:25
-
22:20
-
22:13
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:47
-
21:45
-
21:44
-
21:37
-
21:18
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
19:52
-
19:41
Партнерский контент