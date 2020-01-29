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«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Калгари» в серии буллитов

«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Калгари» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 5:4.

Решающий буллит реализовал Дэвид Перрон. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 13 минут и 27 секунд и не отметился результативными действиями.

«Калгари» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Сент-Луис» в свою очередь прервал трёхматчевую серию поражений.

В следующем матче «Калгари Флэймз» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а Сент-Луис Блюз» спустя несколько дней также встретится с «Эдмонтоном».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Стин (Томас) – 05:45' (5x5)   1:1 Ткачук (Джордано, Линдхольм) – 10:38' (5x4)   2:1 Монахан (Годро, Джордано) – 15:43' (5x4)   2:2 Перрон (Сэнфорд, Пьетранджело) – 18:41' (5x5)   2:3 Шварц (Шенн, Пьетранджело) – 19:25' (5x4)   3:3 Монахан (Годро, Ткачук) – 24:40' (5x4)   4:3 Янковски (Беннетт, Баклунд) – 29:47' (5x5)   4:4 Сэнфорд (О'Райлли, Перрон) – 40:51' (5x5)   4:5 Перрон – 65:00' (ПБ)
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