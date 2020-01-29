«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Калгари» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 5:4.

Решающий буллит реализовал Дэвид Перрон. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 13 минут и 27 секунд и не отметился результативными действиями.

«Калгари» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Сент-Луис» в свою очередь прервал трёхматчевую серию поражений.

В следующем матче «Калгари Флэймз» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а Сент-Луис Блюз» спустя несколько дней также встретится с «Эдмонтоном».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».