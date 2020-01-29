Результаты матчей НХЛ за 28 января 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя два матча. Это был второй игровой день после перерыва на Матч звёзд, который прошёл в Сент-Луисе.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Баффало Сэйбрз» — «Оттава Сенаторз» — 2:5. «Клинки» проиграли во втором матче кряду. «Оттава» в свою очередь одержала вторую победу за последние три встречи. Первый гол в сезоне забил российский защитник гостей Никита Зайцев, поразивший пустые ворота и установивший окончательный счёт в матче.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пажо (Шабо, Ткачук) – 03:59' (5x4) 1:1 Райнхарт – 13:42' (5x4) 1:2 Эннис (Батерсон, Райлли) – 24:52' (5x4) 2:2 Айкел (Гиргенсонс, Монтур) – 28:48' (5x5) 2:3 Райлли (Эннис, Батерсон) – 48:43' (5x4) 2:4 Боровецки – 57:54' (en) 2:5 Зайцев (Хейнси) – 59:54' (en)
«Калгари Флэймз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:5 Б. Хозяева уступили во втором матче подряд, а действующий обладатель Кубка Стэнли прервал трёхматчевую серию поражений.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Стин (Томас) – 05:45' (5x5) 1:1 Ткачук (Джордано, Линдхольм) – 10:38' (5x4) 2:1 Монахан (Годро, Джордано) – 15:43' (5x4) 2:2 Перрон (Сэнфорд, Пьетранджело) – 18:41' (5x5) 2:3 Шварц (Шенн, Пьетранджело) – 19:25' (5x4) 3:3 Монахан (Годро, Ткачук) – 24:40' (5x4) 4:3 Янковски (Беннетт, Баклунд) – 29:47' (5x5) 4:4 Сэнфорд (О'Райлли, Перрон) – 40:51' (5x5) 4:5 Перрон – 65:00' (ПБ)
Стин вышел на четвёртое место по матчам за «Сент-Луис», опередив Халла
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