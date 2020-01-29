Результаты матчей НХЛ за 28 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя два матча. Это был второй игровой день после перерыва на Матч звёзд, который прошёл в Сент-Луисе.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Баффало Сэйбрз» — «Оттава Сенаторз» — 2:5. «Клинки» проиграли во втором матче кряду. «Оттава» в свою очередь одержала вторую победу за последние три встречи. Первый гол в сезоне забил российский защитник гостей Никита Зайцев, поразивший пустые ворота и установивший окончательный счёт в матче.

«Калгари Флэймз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:5 Б. Хозяева уступили во втором матче подряд, а действующий обладатель Кубка Стэнли прервал трёхматчевую серию поражений.