Оши: сейчас весь «Вашингтон» будет играть на Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши поделился мнением о снайперских достижениях капитана «столичной» команды Александра Овечкина. Ранее российский нападающий вышел на девятое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.
«Думаю, что сейчас вся команда будет играть на него, для него будут создавать голевые моменты. Приятно думать, что мы станем свидетелями его 700-й шайбы, будем в этот момент с ним в одной команде. Нам очень повезло, что мы можем наблюдать за тем, о чём другие только могут только рассуждать», — цитирует Оши пресс-служба НХЛ.
Александр практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.
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