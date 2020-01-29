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Оши: сейчас весь «Вашингтон» будет играть на Овечкина

Оши: сейчас весь «Вашингтон» будет играть на Овечк
Оши: сейчас весь «Вашингтон» будет играть на Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши поделился мнением о снайперских достижениях капитана «столичной» команды Александра Овечкина. Ранее российский нападающий вышел на девятое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

«Думаю, что сейчас вся команда будет играть на него, для него будут создавать голевые моменты. Приятно думать, что мы станем свидетелями его 700-й шайбы, будем в этот момент с ним в одной команде. Нам очень повезло, что мы можем наблюдать за тем, о чём другие только могут только рассуждать», — цитирует Оши пресс-служба НХЛ.

Александр практически вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.

Овечкин сравнялся с Гретцки по голам в НХЛ после 30 лет
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