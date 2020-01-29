Пьетранджело вышел на третье место по результативным передачам за «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 5:4.

Защитник «блюзменов» Алекс Пьетранджело оформил ассистентский дубль, благодаря чему вышел на третье место по результативным передачам за «Сент-Луис». В активе канадского защитника стало 334 голевые передачи за карьеру в клубе, таким образом он превзошёл результат Брайана Саттера (333).

Статистика Алекса Пьетранджело в регулярном сезоне НХЛ-2019/2020

Клубный рекорд принадлежит Берни Федерко (721), второе место занимает Бретт Халл (409). Из всех перечисленных игроков только 30-летний Пьетранджело продолжает карьеру.

