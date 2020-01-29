Карандин: приглашение Брагина в сборную — первый шаг. Второй — приглашение Ларионова

Экс-глава хоккейного региона Сибирь — Дальний Восток Юрий Карандин прокомментировал перестановки в штабе сборной России. Ранее стало известно о включении главного тренера молодёжной сборной России Валерия Брагина в тренерский штаб главной команды страны.

На мой взгляд, они назревали. Уже говорил, что поражение от финнов в полуфинале последнего чемпионата мира было во многом тренерским. Все игровые ресурсы для победы у сборной России были, но, увы, из-за тихой лавочки последовало поражение.



Летом и сборную, и СКА возглавил Алексей Кудашов. Однако и старт чемпионата КХЛ, и первый этап Евротура в Финляндии показали, что, при всём уважении к этому специалисту, на скамейке как клуба, так и сборной опять не хватает энергетики. Мне видится, что приглашение Валерия Брагина — оперативный и сильный ход президента ФХР Владислава Третьяка и главы штаба сборной Романа Ротенберга.

Мне очень понравилось, как в январе на молодёжном чемпионате мира отработала связка Брагин — Игорь Ларионов. Было видно, что более молодой Ларионов мотивировал главного тренера молодёжки, придал ему другой импульс, открыл что-то новое. Как, кстати, и Николай Хабибулин. На мой взгляд, приглашение Брагина в национальную сборную — лишь первый шаг. Второй — приглашение и Ларионова. Всё-таки в последние годы в сборной работали одноплановые специалисты, без громких имён. И здесь опыт и авторитет того же Ларионова уж точно помогут», — цитирует Карандина Russia-Hockey.