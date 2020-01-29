Жена Овечкина показала подарки, полученные её мужем от Коби Брайанта. Фото

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала подарки мужа от погибшего баскетболиста Коби Брайанта.
В «инстасториз» Анастасия опубликовала фото подписанного джерси и кроссовок. «Алексу, одному из величайших», — написано на майке.
Фото: «Инстаграм» Анастасии Овечкиной
Фото: «Инстаграм» Анастасии Овечкиной
Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта. В вертолёте также находились одноклубница Джинны Алисса Альтобелли с отцом, бейсбольным тренером Джоном Альтобелли, и матерью Кэри Альтобелли. Также в авиакатастрофе разбились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян
Коби завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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