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Жена Овечкина показала подарки, полученные её мужем от Коби Брайанта. Фото

Жена Овечкина показала подарки, полученные её мужем от Коби Брайанта. Фото
Хоккей / НХЛ 0

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала подарки мужа от погибшего баскетболиста Коби Брайанта.

В «инстасториз» Анастасия опубликовала фото подписанного джерси и кроссовок. «Алексу, одному из величайших», — написано на майке.

Фото: «Инстаграм» Анастасии Овечкиной

Фото: «Инстаграм» Анастасии Овечкиной

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта. В вертолёте также находились одноклубница Джинны Алисса Альтобелли с отцом, бейсбольным тренером Джоном Альтобелли, и матерью Кэри Альтобелли. Также в авиакатастрофе разбились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян

Коби завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Стали известны подробности авиакатастрофы, в которой погиб Брайант
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Коби дарил подарки Овечкину, приезжал на финал в майке Гретцки и целовал жену на матчах «Кингз».
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