«Адмирал» — ЦСКА: основной голкипер хозяев Олкинуора сыграет впервые в 2020 году

«Адмирал» и ЦСКА в «Твиттере» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча во Владивостоке состоится сегодня, 29 января, начало — в 12:30 мск.

Основной голкипер хозяев Юхо Олкинуора выйдет на лёд впервые с 7 декабря 2019 года.

«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Вихарев;

Бобряшов– Осипов, Глазачев – Мерескин – Воронин;

Мищенко – Угольников, Коростелёв – Силаев – Бутузов;

Островский – Козловский, Лисин – В. Стрельцов – А. Стрельцов.

ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Киселевич — Романов, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Дальбек — Марченко, Светлаков — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Попов — Карнаухов — Калинин;

Науменков, Мамин — Вей — Григоренко, Ртищев.