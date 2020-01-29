«Адмирал» — ЦСКА: основной голкипер хозяев Олкинуора сыграет впервые в 2020 году
«Адмирал» и ЦСКА в «Твиттере» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча во Владивостоке состоится сегодня, 29 января, начало — в 12:30 мск.
Основной голкипер хозяев Юхо Олкинуора выйдет на лёд впервые с 7 декабря 2019 года.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Вихарев;
Бобряшов– Осипов, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Мищенко – Угольников, Коростелёв – Силаев – Бутузов;
Островский – Козловский, Лисин – В. Стрельцов – А. Стрельцов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Романов, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Дальбек — Марченко, Светлаков — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Попов — Карнаухов — Калинин;
Науменков, Мамин — Вей — Григоренко, Ртищев.
Голкипер «Адмирала» Олкинуора выбыл из строя на срок около шести недель
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