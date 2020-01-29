Гафуров: вполне вероятно, что в сезоне-2021/2022 узбекский клуб уже будет играть в КХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров рассказал о планах по вступлению узбекского клуба в КХЛ.

«Для нас войти в КХЛ не самоцель. Мы понимаем, что КХЛ — это топ-левел. Высший уровень хоккейных лиг на Евразийском пространстве. Она накладывает ряд обязательств на команду, и тут мы должны сопоставить баланс того, насколько нам это необходимо на данном этапе развития и насколько нахождение в КХЛ либо в ВХЛ помогает нам решать наши текущие задачи.

Так вот в этом и в следующем сезоне мы понимаем, что участие в чемпионате ВХЛ для нас является оптимальным решением. С точки зрения финансовых затрат, с точки зрения результата, который мы получаем от этого. Но вполне вероятно, что в сезоне-2021/2022 мы будем уже играть в КХЛ», — цитирует Гафурова пресс-служба узбекского клуба «Хумо», выступающего в этом сезоне в ВХЛ.