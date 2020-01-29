Попихин: новый президент Узбекистана задаёт вектор на Россию

Главный тренер клуба ВХЛ «Хумо» Евгений Попихин поделился впечатлениями от жизни в Ташкенте.

«Мне много рассказывали о Ташкенте. Ещё в советское время. Я, кстати, во второй лиге один сезон играл — в харьковском «Динамо», но тогда Ташкента в лиге ещё не было. А в целом много хорошего слышал. Вот в июне наконец-то оказался: город чистый, люди приветливые, добродушные. Вообще поразился. А мастера какие! Пошёл на ярмарку по дереву — ну просто красавцы. Я прямо удивлялся: такие изделия — произведения искусства. Ещё поразили отношения в разговоре: знакомые при встрече всегда обращаются на «вы». У нас же сразу переходишь на «ты», это товарищеские отношения. А у них на «вы» — интересная деталь.

Молдаване — слегка иной народ. Узбеки же терпеливые, трудолюбивые. У них такой склад характера: они сначала выслушают, сразу ничего не говорят и не делают. Им нужно поразмыслить, сделать доскональный разбор и принять решение. У них нет ничего спонтанного и быстрого. Сразу скажу, что новый президент Узбекистана задаёт вектор на Россию. У нас великолепные отношения с этой страной. Там есть народный и музыкальный театры России, например. Обмен тот же самый: сейчас в Москве и Петербурге работает много узбеков, русских, работающих в Ташкенте, видел немало.

Ташкент сейчас строится по-новому, появляются кварталы дорогие, люксовые. Как Москва-Сити? Немножко по-другому выглядит, но да, суть похожа. Есть там и жильё на любой вкус. Ташкент, конечно, дешевле, чем Петербург и Москва, но всё равно», — цитирует Попихина пресс-служба ВХЛ.