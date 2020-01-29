Аликин и Метсола отразили 60 бросков на двоих, не пропустив ни одной шайбы
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 1:0 Б в пользу хабаровского клуба.
Первую тройку нападения гостей вновь образовали Линус Умарк, Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. Вне заявки остался Алексей Кручинин. В основное и дополнительное время матча шайб заброшено не было. Судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков, где точнее были хозяева.
Главными героями матча стали голкиперы команд, не пропустившие ни одной шайбы. Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 36 бросков и справился с пятью буллитами уфимцев. Вратарь «Салавата» Юха Метсола сделал 24 сейва и выиграл три из четырёх противостояний в серии бросков.
«Амуру» пришлось заменить вратаря, Аликин пропустил в первой же смене
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