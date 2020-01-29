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ЦСКА обыграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд

ЦСКА обыграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу московского клуба. Команда Игоря Никитина продлила победную серию до шести матчей.

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Ключевым отрезком матча стал второй период, который остался за гостями со счётом 3:1. На 24-й минуте отличился нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Спустя 10 минут Михаил Григоренко реализовал двойной численный перевес, а следом цели достиг бросок Антона Слепышева. Под занавес периода Александр Мерескин отыграл одну шайбу.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Робинсон, Калинин) – 23:51' (5x5)   0:2 Григоренко (Слепышев) – 33:37' (5x3)   0:3 Слепышев (Вей, Григоренко) – 35:06' (5x4)   1:3 Мерескин – 37:53' (5x5)   1:4 Кемпе (Науменков, Капризов) – 47:28' (5x5)   2:4 Бакош (Лалонд, Юнг) – 53:21' (5x4)   2:5 Капризов (Кемпе, Киселевич) – 53:37' (5x5)

В третьем периоде в составе гостей отличились Марио Кемпе и Кирилл Капризов, а за «Адмирал» забил Мартин Бакош.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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