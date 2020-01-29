ЦСКА обыграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу московского клуба. Команда Игоря Никитина продлила победную серию до шести матчей.

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Ключевым отрезком матча стал второй период, который остался за гостями со счётом 3:1. На 24-й минуте отличился нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Спустя 10 минут Михаил Григоренко реализовал двойной численный перевес, а следом цели достиг бросок Антона Слепышева. Под занавес периода Александр Мерескин отыграл одну шайбу.

В третьем периоде в составе гостей отличились Марио Кемпе и Кирилл Капризов, а за «Адмирал» забил Мартин Бакош.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.