Капризов вновь обогнал Яшкина в гонке снайперов КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу московского клуба. Команда Игоря Никитина продлила победную серию до шести матчей.
Гонка снайперов КХЛ в сезоне-2019/2020
Окончательный счёт установил нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, благодаря чему российский форвард вновь вышел на чистое первое место в гонке снайперов КХЛ. В активе форварда «армейской» команды стало 25 заброшенных шайб. Ближайший преследователь — нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин — отстаёт от Капризова на один точный бросок.
В следующих своих матчах московское «Динамо» дома примет рижских одноклубников, а ЦСКА на выезде сыграет с «Амуром».
Яшкин: прикольно бороться с Капризовым за первое место в гонке снайперов
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