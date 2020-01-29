Капризов вновь обогнал Яшкина в гонке снайперов КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу московского клуба. Команда Игоря Никитина продлила победную серию до шести матчей.

Гонка снайперов КХЛ в сезоне-2019/2020

Окончательный счёт установил нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, благодаря чему российский форвард вновь вышел на чистое первое место в гонке снайперов КХЛ. В активе форварда «армейской» команды стало 25 заброшенных шайб. Ближайший преследователь — нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин — отстаёт от Капризова на один точный бросок.

В следующих своих матчах московское «Динамо» дома примет рижских одноклубников, а ЦСКА на выезде сыграет с «Амуром».