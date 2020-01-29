Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Капризов вновь обогнал Яшкина в гонке снайперов КХЛ

Капризов вновь обогнал Яшкина в гонке снайперов КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал ЦСКА. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу московского клуба. Команда Игоря Никитина продлила победную серию до шести матчей.

Гонка снайперов КХЛ в сезоне-2019/2020

Окончательный счёт установил нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, благодаря чему российский форвард вновь вышел на чистое первое место в гонке снайперов КХЛ. В активе форварда «армейской» команды стало 25 заброшенных шайб. Ближайший преследователь — нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин — отстаёт от Капризова на один точный бросок.

В следующих своих матчах московское «Динамо» дома примет рижских одноклубников, а ЦСКА на выезде сыграет с «Амуром».

Яшкин: прикольно бороться с Капризовым за первое место в гонке снайперов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020