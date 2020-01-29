В состав Швеции на домашний этап Евротура вошли девять игроков КХЛ
Стал известен состав сборной Швеции на домашний этап Еврохоккейтура, информирует официальный сайт Федерации хоккея Швеции.
Календарь Евротура
Состав Швеции
Вратари: Ларс Юханссон (ЦСКА), Магнус Хелльберг (СКА).
Защитники: Клас Дальбек (ЦСКА), Микаэль Викстранд («Ак Барс»), Хенрик Тёммернес («Женева»), Виктор Лёв («Йокерит»), Лукас Бенгтссон (СКА), Еспер Силльгрен («Лулео»), Джонатан Пудас («Шеллефтео»).
Нападающие: Деннис Эверберг, Леон Бристедт, Даниэль Заар («Рёгле»), Карл Клингберг, Оскар Линдберг («Цуг»), Андре Петерссон («Динамо» М), Линус Юханссон, Густав Рюдаль (оба — «Фёрьестад»), Марио Кемпе (ЦСКА), Якоб Юзефсон («Юргорден»), Фредрик Хендемарк («Мальмё»), Матиас Броме («Эребро»), Мальте Стрёмвалль («Сочи»).
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Много молодёжи и новых фамилий в составе сборной России. Евротур используется по назначению.
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