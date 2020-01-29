Гулявцев: тяжёлый матч для «Амура» и «Салавата», вратари были лучшими

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым» (1:0 Б).



«Это был тяжёлый матч для обеих команд. Вторая игра за два дня. Правильно сказал Николай Леонидович Цулыгин, что матч шёл до гола. Считаю, что и у нас были моменты, и у «Салавата», но оба вратаря сегодня были лучшими. Отмечу, что мои ребята пластались в обороне, было тяжело сдерживать атаку противника, но они молодцы – помогали чем могли голкиперу, а Аликин своими сейвами держал команду в игре, которая перешла в буллиты, где уже он снова сыграл отлично. Кого-то выделять не хочу, играли командой, так что ребята – молодчики. Отдельно благодарю болельщиков, сегодня опять полная арена, спасибо им», — цитирует тренера официальный сайт «Салавата».

«Амур» повторно обыграл «Салават», одержав победу по буллитам с минимальным счётом