Гулявцев: тяжёлый матч для «Амура» и «Салавата», вратари были лучшими

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым» (1:0 Б).
«Это был тяжёлый матч для обеих команд. Вторая игра за два дня. Правильно сказал Николай Леонидович Цулыгин, что матч шёл до гола. Считаю, что и у нас были моменты, и у «Салавата», но оба вратаря сегодня были лучшими. Отмечу, что мои ребята пластались в обороне, было тяжело сдерживать атаку противника, но они молодцы – помогали чем могли голкиперу, а Аликин своими сейвами держал команду в игре, которая перешла в буллиты, где уже он снова сыграл отлично. Кого-то выделять не хочу, играли командой, так что ребята – молодчики. Отдельно благодарю болельщиков, сегодня опять полная арена, спасибо им», — цитирует тренера официальный сайт «Салавата».
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