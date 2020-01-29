И. Никитин: предупредили игроков, что у «Адмирала» плей-офф уже идёт

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Адмиралом» из Владивостока (5:2).



«Ребят предупредили, что соперники борются за плей-офф – у них он уже идёт. Поэтому были готовы к борьбе прежде всего. Ребята правильно подготовились. Первый период ушёл на адаптацию к площадке. Во втором реализовали свои моменты и в принципе уже игру контролировали», — приводит слова Никитина официальный сайт «Адмирала».



Ключевым отрезком матча стал второй период, который остался за гостями со счётом 3:1. На 24-й минуте отличился нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Спустя 10 минут Михаил Григоренко реализовал двойной численный перевес, а следом цели достиг бросок Антона Слепышева. Под занавес периода Александр Мерескин отыграл одну шайбу.

ЦСКА обыграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд