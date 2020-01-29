КХЛ отменила удаление защитника «Адмирала» Осипова за атаку судьи

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матчей «Динамо» (Москва) – «Торпедо» и «Адмирал» — ЦСКА.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Дмитрия Моисеева по п. 3.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Александра Осипова по п. 1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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