У хоккеиста «Чэн Тоу» нашли симптомы ОРВИ. Он и все китайские игроки отправлены домой

Китайский клуб высшей хоккейной лиги «Чэн Тоу», который прибыл в Пензу для участия в матчах ВХЛ, отправил всех своих китайских игроков на родину после заболевания ОРВИ одного из них.



«Сегодня, 29 января, представители пензенской городской больницы осмотрели нас в гостинице. Температурный режим игроков в норме, отклонений нет никаких. Что касается китайского игрока, у которого была немного повышена температура, то ему в Москве, Казани и Рязани поставили диагноз ОРВИ. Руководством «Чэн Тоу» принято решение об отправке его и всех игроков КНР на родину», — сообщил врач хоккейного клуба «Дизель» Антон Шабалин.



По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались.