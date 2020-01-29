ИИХФ запретила хоккеистам обмениваться рукопожатиями на МЧМ из-за коронавируса

Игроки, выступающие во втором дивизионе МЧМ-2020, проходящего в Южной Корее, по окончании матчей не будут обмениваться рукопожатиями, сообщила пресс-служба ИИХФ.



«ИИХФ имеет медицинскую службу и медицинского супервайзера на месте проведения турнира в Южной Корее, они мониторят ситуацию на месте. Каких-либо случаев заражения коронавирусом в Канныне и прилегающем районе, где проходит турнир, зафиксировано не было. Но мы приняли дополнительные меры: все участники соревнований вместо рукопожатий после матчей просто обмениваются ударами кулаками в крагах», — приводит слова пресс-службы ТАСС.



По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались.

Матч «Куньлуня» и рижского «Динамо» перенесён из Пекина в Новосибирск из-за коронавируса