ИИХФ запретила хоккеистам обмениваться рукопожатиями на МЧМ из-за коронавируса
Игроки, выступающие во втором дивизионе МЧМ-2020, проходящего в Южной Корее, по окончании матчей не будут обмениваться рукопожатиями, сообщила пресс-служба ИИХФ.
«ИИХФ имеет медицинскую службу и медицинского супервайзера на месте проведения турнира в Южной Корее, они мониторят ситуацию на месте. Каких-либо случаев заражения коронавирусом в Канныне и прилегающем районе, где проходит турнир, зафиксировано не было. Но мы приняли дополнительные меры: все участники соревнований вместо рукопожатий после матчей просто обмениваются ударами кулаками в крагах», — приводит слова пресс-службы ТАСС.
По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались.
Матч «Куньлуня» и рижского «Динамо» перенесён из Пекина в Новосибирск из-за коронавируса
Читайте также
- 29 января 2020
-
20:17
-
19:56
-
19:31
-
19:00
-
18:35
-
18:29
-
17:59
-
17:46
-
17:34
-
17:17
-
17:08
-
16:49
-
16:26
-
16:20
-
16:09
-
15:32
-
15:02
-
15:00
-
14:46
-
14:25
-
14:21
-
13:33
-
13:27
-
13:09
-
12:59
-
12:30
-
12:05
-
11:36
-
11:30
-
11:13
-
10:59
-
10:35
-
10:25
-
09:58
-
09:45
Партнерский контент